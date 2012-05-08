Минагропрод предлагает отменить минимальные цены на сахар и сахарную свеклу

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины инициирует отмену минимальных цен на сахар и сахарную свеклу, говорится в опубликованном проекте закона «О внесении изменений в Закон Украины «О государственном регулировании производства и реализации сахара».

В частности, согласно документу, министерство уточняет понятие квоты «А», включив в нее, кроме произведенного в Украине свекловичного сахара, сахар из тростника, а также импортный сахар.

Предусматривается, что квота «А» будет распределяться между сахарными заводами до 1 октября (на сегодня — до 1 января). Закупать свекловичный сахар для государственных нужд предлагается у его производителей, получивших квоту «А».

При этом законопроект вводит запрет на реализацию на внутреннем рынке «сверхквотного» сахара, и предлагает реализовывать его на экспорт, засчитывать в объем квоты «А» на следующий маркетинговый год, а также использовать для производства экспортируемой пищевой продукции и биотоплива.

Размер штрафа за реализацию «сверхквотного» сахара на внутреннем рынке законопроектом устанавливается на уровне его двойной стоимости.

Также законопроект запрещает давальческую схему, предполагая, что расчеты между участниками свеклосахарного комплекса будут осуществляться исключительно в денежной форме.

В пояснительной записке к законопроекту указывается, что на сегодня в Украине почти 60% произведенной сахарной свеклы перерабатывается по давальческой схеме, что способствует коррупции.

По мнению авторов законопроекта, реализация данного закона будет способствовать обеспечению продовольственной безопасности государства и нужд внутреннего рынка в свекловичном сахаре отечественного производства, а также повышению эффективности работы свеклосахарного комплекса, увеличению поступлений в бюджеты всех уровней.

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