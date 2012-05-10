Госземагентство планирует оформлять документы на землю через Интернет

Государственное агентство земельных ресурсов Украины начнет оформлять документы на землю через Интернет после запуска автоматизированной системы Государственного земельного кадастра, который планируется с 2013 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге глава Государственного агентства земельных ресурсов Украины Сергей Тимченко.

«Дальнейшее наше развитие я вижу в переходе всех услуг в область Интернета. Уже сейчас наши специалисты разрабатывают правовые и технические механизмы перехода на оказание интернет-услуг. Это касается получения выдержек, справок, согласования технической документации», - сказал он.

С.Тимченко отметил, что переход на интернет-услуги позволит разгрузить очереди, повысить комфорт для граждан, полностью автоматизировать и оптимизировать все процессы. «Я думаю, что переход на интернет-работу с нами не за горами”, - добавил глава Госземагентства, не исключив начала работы ведомства в Интернете к концу текущего года.

Он уточнил, что граждане смогут выбирать, пользоваться ли им интернет-услугами или посещать органы земельных ресурсов, добавив, что стоимость услуг через Интернет будет значительно ниже.