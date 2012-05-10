Ответственность за некачественную подготовку техдокументации на землю ужесточат

Государственное агентство земельных ресурсов Украины планирует внести изменения в законодательство для ужесточения ответственности землеустроительных организаций за некачественную подготовку технической документации на землю.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге глава Госземагентства Сергей Тимченко.

«Мы будем вносить изменения в действующее законодательство для ужесточения ответственности для подобных предприятий, которые оказывают данные услуги», - сказал он.

Глава ведомства уточнил, что ответственность будет ужесточаться как постановлениями Кабмина, так и отдельным законопроектом.

В частности, Госземагентство планирует отменить лицензирование землеустроительных организаций и ввести сертификацию физических лиц, которые готовят техдокументацию на землю.

С.Тимченко уточнил, что в случае подачи некачественной документации действие сертификата будет остановлено на какой-то период.

Список сертифицированных специалистов планируется обнародовать на сайте ведомства.

Госземагентство также планирует сертифицировать землеустроительные фирмы и требовать, чтобы оборудование для подготовки документации на землю находилось не в аренде, а в собственности данных организаций.

Глава ведомства отметил, что плохое качество подаваемой технической документации на землю вызвано отсутствием квалифицированных кадров, отсутствием дорогостоящего оборудования и нежеланием проводить полевые работы в силу их дороговизны.

Как сообщал УНИАН, Государственное агентство земельных ресурсов разработало законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты (относительно дерегулирования хозяйственной деятельности по проведению работ по землеустройству и землеоценочных работ)", в котором предлагает отменить лицензирование хозяйственной деятельности в сфере землеустройства и оценки земель и ввести сертификацию данных видов работ.