ЕБРР предоставит «Райффайзен Банку Аваль» 20 млн долл. для кредитов аграриям

Совет директоров Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) на заседании 9 мая одобрил предоставление «Райффайзен Банку Аваль» 20 млн долл. (или в гривневом эквиваленте) для кредитования сельскохозяйственных производителей через «Райффайзен Лизинг Аваль».

Об этом УНИАН сообщили в представительстве ЕБРР в Украине.

Данные средства планируется направить на кредитование покупки аграриями сельхозтехники фирмы John Deere. При этом общая стоимость проекта составляет 50 млн долл.

По информации ЕБРР, все необходимые документы в рамках данного проекта планируется подписать до конца июля.

Справка УНИАН. Акционерное общество «Райффайзен Банк Аваль» основано в 1992 году, на сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

Австрийская группа Райффайзен владеет 96,18% акций «Райффайзен Банк Аваль».

«Райффайзен Лизинг Аваль» - универсальная лизинговая компания, которая занимается финансированием деятельности юридических лиц, предоставляя полный комплекс услуг лизинга.