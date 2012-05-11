Astarta в первом квартале сократила чистую прибыль в 2,4 раза

Варшава. Украинский агропромышленный холдинг Astarta в первом квартале текущего года получил чистую прибыль в размере 8,569 млн евро против 20,153 млн евро за первые три месяца прошлого года, говорится в отчете компании за первый квартал, которым располагает УНИАН.

Согласно отчету, выручка компании за этот период увеличилась на 28% - до 65,065 млн евро.

При этом 54% доходов Astarta получила от сегмента производства сахара (против 63% в прошлом году), 32% - от агросектора (26%) и 12% (против 10%) - от животноводческого сегмента.

"Почти 60% рост продаж сельскохозяйственных культур был ключевым фактором увеличения доходов. Более 70% было экспортировано, и общий экспорт группы вырос во впечатляющие 11 раз, достигнув рекордной 31% доли в консолидированных доходах", - отметила компания.

В то же время чистая маржа снизилась до 13% с 40% в первом квартале прошлого года, а маржа ЕBIDTA - до 28% с 50%.

Активы компании выросли до почти 570 млн евро с 386 млн евро в январе-марте 2011 года.

Справка УНИАН. Astarta - вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, лидер сахарной и сельскохозяйственной отраслей Украины, объединяющий пять региональных подразделений, три из которых расположены в Полтавской области: ООО "Полтавазернопродукт", ООО "АФ им. Довженко" и ООО "Добробут "; одно в Винницкой области - ООО «Хмельницкое», и одно в Хмельницкой области - ООО "Волочиск-Агро".

Основная деятельность агропромхолдинга заключается в производстве сахара и сопутствующей продукции (меласса и сухой гранулированный жом), выращивании и реализации зерновых и масличных культур, а также мяса и молока.

В 2011 году компания увеличила чистую прибыль на 9,4% - до 87,5 млн евро при почти 40% росте доходов до около 300 млн евро.

Капитализация дебютировавшей в 2006 году на Варшавской фондовой бирже Astarta на вчерашнем закрытии (10 мая) составляла около 350 млн евро.

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