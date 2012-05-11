Фирташ ведет переговоры о продаже на заправках удобрений для огородов

Глава Совета директоров Группы компаний Group DF Дмитрий Фирташ ведет переговоры с двумя крупными сетями заправок о продаже мелких фасованных партий удобрений для огородов.

Об этом он сообщил в интервью журналу «Эксперт» (№18).

«Мы ведем переговоры с двумя крупными сетями заправок, чтобы на них можно было продавать мелкие фасованные партии удобрений, как в Европе. По дороге любой человек может купить два-три-пять килограммов селитры, карбамида для огорода. Проще говоря, у нас будет и крупный опт, и мелкая розница», - сказал он.

По словам Д. Фирташа, вытеснять импортеров с внутреннего рынка группа намерена, в том числе, с помощью розничных продаж.

«Моя позиция — мы должны выйти на полку. На этих полках мы хотим продавать не только удобрения, но и гербициды, и прочую агрохимию. К сожалению, в крупных супермаркетах пока нет наших удобрений. Там всё заполонил польский и немецкий импорт. Мы это исправим. Украинские удобрения не хуже, и цена позволяет конкурировать», - отметил глава Совета директоров Group DF.

По словам Д. Фирташа, группа также намерена развивать сеть складских комплексов для хранения удобрений.

«Мы уже достаточно серьезно занимаемся складами, потому что для покупателя важно не просто купить удобрение в удобном месте, которое находится поблизости его хозяйства, но и иметь возможность хранить купленное удобрение. Мы уже купили крупную компанию-трейдера «УкрАгро НПК», и получили 16 складов по всей стране. К концу лета 2013 года у нас будет 36 складов. Этого будет достаточно, чтобы контролировать ситуацию с импортом — у импортеров нет таких складских сетей, мы выигрываем у них по логистике, потому что мы ближе к клиенту, примерно при таких же ценах», - сказал он.

Справка УНИАН. Group DF – это частная международная группа компаний, активы которой сосредоточены в энергетике, химической промышленности, энергетической инфраструктуре и недвижимости. Group DF является частной международной холдинговой компанией украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа.

Group DF контролирует компании Centragas (акционер банка «Надра»), венгерскую газоторговую компанию и поставщика энергетических услуг EMFESZ, австрийскую компанию Zangas, специализирующуюся на строительстве газовой инфраструктуры, производителя минеральных удобрений, группу OSTCHEM Holding.