Россия может ограничить ввоз растительной продукции из Молдовы и Украины

Москва. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) может ввести запрет на ввоз растительной продукции в ручной клади и багаже пассажиров, прибывающих в Россию из Молдовы и Украины, если профильные службы этих стран не примут меры для пресечения нелегального ввоза продукции на территорию РФ, сообщили УНИАН в Россельхознадзоре.

«В своих письмах к руководству национальных организаций по карантину и защите растений Украины и Молдовы, Россельхознадзор выражает серьезную обеспокоенность в связи с нарушениями при ввозе из этих стран подкарантинной растительной продукции в багаже и ручной клади пассажиров», - говорится в сообщении.

Отмечается, что только с 1 января по 1 мая 2012 года в пунктах пропуска через государственную границу России на железнодорожных станциях Брянской области, в ручной клади и багаже пассажиров, прибывших из Украины и Молдовы, в 47 случаях было выявлено более 4 тонн подкарантинной продукции, включая 200 кг семян тыквы, 100 кг фасоли, 600 кг черемши, 3,3 тонны грецких орехов, четыре тысячи саженцев роз.

Подчеркивается, что эта продукция категории высокого фитосанитарного риска ввозилась без необходимых фитосанитарных сертификатов. При этом необходимо учитывать, что Украина и Молдова являются странами с неблагоприятной фитосанитарной обстановкой.

В своем обращении Россельхознадзор обратился в национальные организации по карантину и защите растений этих стран, с просьбой принять необходимые меры для пресечения нелегального ввоза подкарантинной продукции на территорию России.

«В случае непринятия таких мер, Россельхознадзор оставляет за собой право принятия необходимых мер по обеспечению фитосанитарной безопасности в отношении растительных грузов, поступающих бесконтрольно с территории Украины и Молдовы», - подчеркивается в сообщении.

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