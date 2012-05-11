АМК разрешил «Рошену» сконцентрировать более 50% четырех компаний

Антимонопольный комитет Украины разрешил ООО «Центрально-европейская кондитерская компания» (г. Киев) приобрести доли в уставных капиталах четырех компаний, что обеспечивает превышение 50% голосов в высших органах управления этих компаний.

Как сообщает пресс-служба АМК, в частности, «Центрально-европейская кондитерская компания» приобретет доли в ООО «Рошен-Хмельницкий» (г. Хмельницкий), ООО «Рошен-Трейд» (г. Киев) и ООО «Рошен-Продукт» и ООО ПКФ «Кондитероптторг» (г. Сумы).

Справка УНИАН. ООО "Центрально-европейская кондитерская компания" входит в группу "Концерна "Укрпроминвест"

Концерн «Укрпроминвест» основан в 1993 г. В апреле 2005 г. одно из крупнейших отечественных предприятий «Украинский промышленно-инвестиционный концерн», в состав которого входило более 30 предприятий различных направлений деятельности, изменило свою организационную структуру, объединив их в группу «Укрпроминвест». Собственником корпорации является Петр Порошенко. В сферу деятельности входят кондитерская промышленность, производство безалкогольных напитков, автомобилестроение, судостроение.