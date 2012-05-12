В воскресенье ожидается резкое похолодание

13 мая в западных, большинстве северных областей Украины и в Винницкой области резко похолодает: температура ночью снизится до 7-12°, днем 11-16°. На высокогорье Карпат ночью и днем 1-6° тепла.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

Местами пройдут кратковременные дожди, на западе Украины - умеренные дожди, на Закарпатье и в Карпатах местами сильные.

На остальной территории сохранится жаркая, преимущественно сухая погода, только в Крыму, а днем в Харьковской, Николаевской и центральных областях местами ожидается кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

Температура ночью 12-17°, днем 23-28°, в восточных областях и в Приазовье до 32°.

Ветер на Правобережье будет преобладать северный, на остальной территории - восточный, 5-10 м/с, в западной части местами порывы 15-20 м/с.

В Киеве и области ожидается резкое похолодание: температура ночью 7-12°, днем по области 11-16°. Ночью без осадков, утром и днем небольшой кратковременный дождь, местами гроза. Ветер северный, 5-10 м/с. По городу Киеву температура ночью 9-11°, днем 12-14°. Ночью без осадков, утром и днем небольшой кратковременный дождь.

12 мая температура воды в Черном море 16-21°, в Азовском море 19-23°, в Днепре возле Киева 20°.