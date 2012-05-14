Отмена ограничений на ввоз в Украину молочных продуктов из Беларуси действует с 7 мая

Отмена ограничений на ввоз в Украину молочных продуктов из Республики Беларусь действует с 7 мая, сообщили УНИАН в Государственной инспекции ветеринарной медицины Украины.

Соответствующее решение принято главным государственным инспектором ветмедицины 3 мая т.г.

Согласно решению, с 7 мая сняты ограничения на ввоз молочных продуктов производства следующих белорусских предприятий: "Рогачевский молочно-консервный комбинат"; "Мозырские молочные продукты"; "Молочные продукты" (г. Гомель); "Агрокомбинат Снов"; "Савушкин продукт"; "Березовский сыродельный комбинат"; "Бабушкина крынка"; "Беллакт"; "Щучинский маслосырзавод".

Напомним, Украина с 1 марта т.г. временно приостановила ввоз из Беларуси животных, а также мясной продукции из-за опасения распространения африканской чумы свиней.

Также из-за систематических нарушений ветеринарно-санитарных требований (превышение максимально допустимых уровней остатков ветеринарных препаратов в молочных продуктах) был временно приостановлен ввоз белорусского молока и молочных продуктов.

3 мая министр экономического развития и торговли Украины Петр Порошенко в Минске провел переговоры с первым вице-премьером Беларуси Владимиром Семашко, в результате которых была достигнута договоренность о снятии Украиной временных ограничений на поставки белорусской мясо-молочной продукции.