«Укрэкоресурсы» в мае запустит сортировочную линию для ТБО в Киеве

Государственное предприятие «Укрэкоресурсы» в мае текущего года запускает первую сортировочную линию для твердых бытовых отходов по ул. Вакуленчука, 4 в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил директор ГП «Укрэкоресурсы» Дмитрий Радионов.

По его словам, линия находится возле мусоросжигательного завода «Энергия», сейчас она работает в тестовом режиме, через две недели планируется завершить пуско-наладочные работы, а через месяц — выйти на полную мощность.

В запуск линии предприятие вложило 379,5 тыс. грн, ее мощность составит около 20 тыс. тонн отходов в год. Планируется, что линия будет сортировать отходы на 10 фракций, в том числе, ПЭТ-бутылки, стеклянные бутылки, жестяные банки, бумага, комбинированные отходы и т.д.

«Если мы привезем туда 20 тыс. тонн отходов, то мы надеемся 12-14 тонн вторичного сырья оттуда извлечь», — добавил директор предприятия.

Линия будет обрабатывать отходы шести киевских районов — Оболонского, Подольского, Голосеевского, Днепровского, Деснянского, Дарницкого.

Д.Радионов отметил, что для данных районов будут закуплены контейнеры для раздельного сбора ТБО на около 3 млн грн.

По его оценкам, с выходом данной линии на проектную мощность, она займет около 1% рынка сортировки ТБО в Киеве.

Д.Радионов добавил, что в Украине значительный спрос на вторичное сырье, его используют в производстве теплоизоляции, для переработки макулатуры и т.д.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Укрэкоресурсы» создано в 2001 году, является единственным уполномоченным предприятием, которое отвечает за построение на общенациональном уровне системы сбора и утилизации отходов как вторичного сырья, а также за организацию системы раздельного сбора твердых бытовых отходов.