Минагропрод отмечает сокращение экспорта пшеницы из-за снижения мировых цен

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины отмечает сокращение объема экспорта пшеницы в мае в результате снижения мировых цен на эту продукцию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр аграрной политики Николай Присяжнюк сообщил сегодня на брифинге.

«В мае мы проэкспортировали 800 тыс. тонн. Не так, как хотелось бы. Нам нужно увеличивать (экспорт – УНИАН)», - сказал Н.Присяжнюк.

Он отметил, что сокращение экспорта продиктовано снижением цен на пшеницу на внешнем рынке. «Вы видите, что цены на внешнем рынке опустились до двухгодичной давности», - сказал Н.Присяжнюк.

При этом он отметил, что если объем экспорта зерновых культур в текущем маркетинговом году достигнет 22 млн тонн, то это будет хорошим результатом. «Если мы 22 млн тонн сделаем — это будет очень большой результат», - сказал Н.Присяжнюк.

Как сообщал УНИАН, по оценкам Минагропрода, по прогнозам, урожай в 2012 году может составить 45-50 млн тонн. Прогнозируемые объемы экспорта зерновых культур в 2012/2013 году оцениваются в объемах от 20-25 млн тонн. Из указанных возможных объемов экспорта пшеницы может составлять от 6-10 млн тонн.