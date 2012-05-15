S&P понизило рейтинг «Агротона»

Международное рейтинговое агентство Standard&Poor's понизило долгосрочный кредитный рейтинг группы компаний «Агротон» (Луганск) с «В-» до «ССС+», говорится в сообщении S&P.

Также указывается, что рейтинги ГК «Агротон» помещены в список CreditWatch с развивающимся прогнозом.

Справка УНИАН. Основанная в 1992 году компания «Агротон» обрабатывает 134 тыс. га в Луганской и Харьковской областях и владеет складскими помещениями общей вместимостью 235 тыс. тонн.

55,38% фирмы принадлежит IFG directors limited, 18,46% - BNY (Nomineees) Limited.

В конце 2010 года Agroton стал публичной компанией, продав на Варшавской фондовой бирже 26,2% своих акций за 54 млн долл.

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