В Беларуси повышаются цены на мясо и молоко - на 35% и 10% соответственно

Минск. В Беларуси с завтрашнего дня повышаются цены на мясо – на 35% и молоко – на 10%.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, соответствующее решение содержится в постановлении Минэкономики Беларуси от 8 мая 2012 года №41.

Так, согласно документу, вступающему в силу с 17 мая, предельные максимальные отпускные цены на молоко, кефир, сметану, творог, хлеб, хлебобулочные изделия повышены на 10%, на говядину и свинину – на 35%.

Цены на хлеб и молочную продукцию будут повышены в два этапа: на 5% в мае и на 5% в июне.

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