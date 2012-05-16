В Беларуси повышаются цены на мясо и молоко - на 35% и 10% соответственно
14:15, 16 мая 2012Агро
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Минск. В Беларуси с завтрашнего дня повышаются цены на мясо – на 35% и молоко – на 10%.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, соответствующее решение содержится в постановлении Минэкономики Беларуси от 8 мая 2012 года №41.
Так, согласно документу, вступающему в силу с 17 мая, предельные максимальные отпускные цены на молоко, кефир, сметану, творог, хлеб, хлебобулочные изделия повышены на 10%, на говядину и свинину – на 35%.
Цены на хлеб и молочную продукцию будут повышены в два этапа: на 5% в мае и на 5% в июне.
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