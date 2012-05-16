Аграрии засеяли яровыми 10,8 млн га - на 21,5% больше прошлогоднего

По состоянию на 3 мая текущего года в Украине аграрии засеяли яровыми культурами 10,8 млн га, что на 21,5% больше по сравнению с началом мая 2011 года, за счет значительных площадей пересева по погибшим озимым и многолетним травам, доля которых в общей площади составляла 7, 9%.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики.

В частности, по сравнению с началом мая прошлого года площади, засеянные зерновыми и зернобобовыми, уменьшились на 8,1% - до 2,9 млн га, сахарной свеклой (фабричной) — уменьшились на 12,3% - до 434 тыс. га, подсолнечником — увеличились на 31,5% - до 1,9 млн га, картофелем — выросли на 13,2% - до 1,2 млн га.

В сельскохозяйственных предприятиях (кроме малых) сохранилось 5,8 млн га озимых на зерно и зеленый корм (включая рапс), посеянных осенью 2011 года, в том числе 5,2 млн га озимых на зерно. Гибель озимых в зимне-весенний период составила 21,2% к площади посева, в том числе озимых на зерно - 18,7% (в прошлом году соответственно 4,9% и 3,2%).