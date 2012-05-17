ВР приняла закон о государственных льготных кредитах сельским застройщикам

Верховная Рада Украины приняла закон Украины «О внесении изменений в Закон Украины "О приоритетности социального развития села и агропромышленного комплекса в народном хозяйстве" относительно предоставления индивидуальным сельским застройщикам государственных льготных кредитов (№ 7209).Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 257 из 334 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законом предусмотрено, что правительство Украины, местные государственные администрации содействуют развитию индивидуального жилищного строительства в пределах сел и поселков, а также за пределами сел и поселков в отделенных фермерских усадьбах, создают сельским застройщикам (местному населению и гражданам, которые переселяются в сельскую местность на постоянное проживание) льготные условия по обеспечению строительными материалами и оборудованием, предоставлению им услуг и льготных долгосрочных государственных кредитов.

Индивидуальные сельские застройщики пользуются государственным льготным кредитом при условии их проживания (или переселения для постоянного проживания) в сельской местности в пределах сел и поселков, а также за пределами сел и поселков в отделенных фермерских усадьбах и подтверждения ими своей платежеспособности".

Этот Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.