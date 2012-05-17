ВР одобрила изменения к закону о регулировании производства алкоголя и табачных изделий

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона «О внесении изменений в Закон Украины “О государственном регулировании производства и обращения спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков и табачных изделий» (№8491).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовало 260 из 332 народных депутатов Украины, зарегистрированных в сессионном зале.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что внесение изменений в статью 15 закона относительно приобретения лицензии на право оптовой торговли или розничной торговли алкогольными напитками и табачными изделиями субъектами хозяйствования, которые получили лицензию на импорт алкогольных напитков или табачных изделий, в первую очередь позволит упорядочить нормы закона и предотвратить их двусмысленное толкование, а также будет способствовать реализации единой государственной политики в сфере лицензирования и обращения алкогольных напитков и табачных изделий.

В документе сказано, что для эффективного осуществления контроля за реализацией на территории Украины алкогольных напитков и табачных изделий импортного производства предлагается в статью 17 закона внести изменения об установлении финансовых санкций в виде штрафа в сумме 1,7 тыс. грн в случае непредоставления или представления недостоверного отчета об объемах производства (импорта) и/или реализации продукции в орган исполнительной власти, который уполномочен Кабинетом министров Украины осуществлять лицензирование деятельности субъектов хозяйствования по производству спирта, алкогольных напитков и табачных изделий, оптовой торговле спиртом, оптовой и розничной торговле алкогольными напитками и табачными изделиями. Размер этой финансовой санкции не превышает предельной суммы предусмотренных штрафов в случае нарушения данного закона.