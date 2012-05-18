Эксперты ожидают улучшения в 2012 году показателей «Мироновского хлебопродукта»

Один из крупнейших украинских производителей аграрной продукции - холдинг «Мироновский хлебопродукт» (МХП), акции которого торгуются на Лондонской бирже, в 2012 году благодаря росту продаж и хорошей рыночной конъюнктуре сможет улучшить свои финансовые показатели, прогнозируют инвестиционные аналитики.

Старший аналитик инвестиционной компании Dragon Capital Тамара Левченко сообщила агентству УНИАН, что ожидает роста чистой прибыли МХП по результатам текущего года до 266 миллионов долларов с 259 миллионов долларов в 2011 году.

«Мы ожидаем, что выручка МХП за 2012 год составит 1,277 миллиарда долларов (рост на 4% год к году); консенсус-прогноз агентства Bloomberg – 1,281 миллиарда, EBITDA - 461 миллион долларов (рост на 15% год к году); консенсус-прогноз Bloomberg - 428 миллионов, что предполагает рентабельность по EBITDA в размере 36,1% (рост на 3,5 процентных пункта год к году)», - сказала Т.Левченко.

Исходя из такого прогноза, Dragon Capital подтвердил рекомендацию «покупать» по акциям МХП.

Накануне «Мироновский хлебопродукт» сообщил об увеличении в первом квартале 2012 года своей чистой прибыли до 48 миллионов долларов с 20 миллионов за аналогичный период 2011 года.

Выручка компании при этом выросла в январе-марте 2012 года до 298 миллионов долларов с 247 миллионов долларов в первом квартале 2011 года. Показатель EBITDA увеличился за этот период до 84 миллионов долларов с 57 миллионов долларов за январь-март предыдущего года.

В апреле этого года крупнейший украинский производитель куриного мяса «Мироновский хлебопродукт» сообщил об увеличении в первом квартале 2012 года продаж своей профильной продукции до 85,04 тыс. тонн курятины с 84,3 тыс. тонн за аналогичный период 2011 года.

При этом средняя цена реализации одного килограмма куриного мяса в январе-марте текущего года выросла до 16,75 грн с 12,83 грн за первый квартал 2011 года.

Экспорт курятины за этот период вырос до 10 тыс. тонн, что на 70% превысило показатель первых трех месяцев 2011 года.

«Компания МХП работала с полной загрузкой производственных мощностей в первом квартале, следовательно, ожидалось лишь незначительное увеличение объема продаж продукции. Вместе с тем, приятным сюрпризом стало повышение цен реализации курятины, превысившее наш годовой прогноз. Таким образом, результаты за первый квартал 2012 года подкрепляют наш годовой прогноз и консенсус-прогноз агентства Bloomberg», - сказала Т.Левченко.

Первый заместитель председателя правления МХП Юрий Мельник в четверг сообщил журналистам о планах холдинга собрать в 2012 году урожай зерновых и масличных культур на уровне предыдущего года – около 1,5 миллионов тонн.

Ю.Мельник также сказал, что МХП увеличил посевы яровых культур под урожай текущего года на 7% до 185 тыс. га.

Справка УНИАН. Компания «Мироновский хлебопродукт» - крупнейший украинский производителей курятины. Помимо птицеводства и смежных производств, холдинг занимается выращиванием кукурузы, подсолнечника, пшеницы, рапса, фруктов, а также производством говядины, колбасных изделий.

На рынке холдинг представлен торговыми марками «Наша Ряба», «Легко!», «Дружба народов», «Бащинский», «Европродукт», «Сертифицированный Ангус», «Фуа Гра».

В 2011 году МХП увеличил чистую прибыль до 259 миллионов долларов, что на 20% превысило показатель 2010 года. Валовой доход компании в 2011 году, благодаря росту продаж куриного мяса, вырос до 1,229 миллиарда долларов с 944 миллионов долларов в 2010 году.

Показатель EBITDA холдинга в прошлом году вырос до 401 миллиона долларов с 325 миллионов долларов в 2010 году, а EBITDA margin сократилась до 33% с 34% годом ранее.

В 2008 году компания MHP S.A. продала в Лондоне в рамках IPO около 19,4% своих акций за 323 миллиона долларов. В настоящее время на Лондонской бирже торгуется 35% акций этой компании.

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