Роспотребнадзор: четыре украинских сырзавода возобновляют поставки в Россию

Москва. Четыре украинских сырзавода прошли лабораторный контроль и возобновляют поставки в Россию.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сообщила пресс-секретарь Роспотребнадзора Любовь Воропаева.

«По результатам лабораторного контроля образцов сыра Роспотребнадзор разрешил четырем украинским заводам вернуться на российский рынок. Речь идет о продукции «Пирятинский сырзавод», «Дубномолоко», «Гадячсыр» и «Прометей», - сказала Л.Воропаева.

Справка УНИАН. 8 февраля 2012 года Роспотребнадзор запретил ввоз сыров трех украинских предприятий – ЧП КФ «Прометей» (Черниговская обл.), АО «Пирятинский сырзавод» (Полтавская обл.), ООО «Гадячсыр» (Полтавская обл.), заявив, что в украинских сырах выявлено большое количество пальмового масла.

В Госветфитослужбе Украины эти претензии назвали безосновательными.

Позже российская сторона запретила еще 4 украинским предприятиям поставлять сыр на территорию России. В этот список попали Баштанский и Лозовский сырзаводы, «Бель Шостка Украина» и Хмельницкая маслосырбаза.

3 апреля, по результатам переговоров министра экономического развития и торговли Украины Петра Порошенко с главой Роспотребнадзора Геннадием Онищенко было заявлено, что ограничения на импорт твердых и полутвердых сыров украинского производства со стороны РФ будут сняты после отработки тех замечаний, которые высказала российская сторона в ходе проверки ООО «Гадячсыр».

10 апреля специалисты Роспотребнадзора прибыли в Украину для проверки, в частности, Пирятинского сырзавода и ЧП КФ «Прометей».

17 апреля на брифинге в Москве министр экономического развития и торговли Украины П. Порошенко сообщил, что три из семи украинских заводов возобновляют поставки сыра в Россию.

По его словам, речь идет о ЧП КФ «Прометей» (Черниговская обл.), АО «Пирятинский сырзавод» (Полтавская обл.) и ООО «Гадячсыр» (Полтавская обл.), которые прошли проверку Роспотребнадзора.

11 мая Роспотребнадзор заявил, что готов разрешить четвертому предприятию - «Дубномолоко» - возобновить поставки сыров в Россию.

Однако 16 мая Г. Онищенко сообщил, что Роспотребнадзор в ходе лабораторного контроля обнаружил недостатки в образцах сыра двух украинских заводов, которые ранее получили разрешение возобновить поставки своей продукции на российский рынок, анализ образцов с двух других предприятий пока не завершен.