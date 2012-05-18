Аграрный фонд завершил форвардные закупки зерна

Аграрный фонд Украины завершил проведение форвардных закупок зерна.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Фонда, последние биржевые торги по заключению форвардных контрактов на поставку зерна в государственный интервенционный фонд были проведены 17 мая.

По данным на 16 мая сельхозтоваропроизводителям перечислено 537 млн грн авансовых платежей по государственной программе форвардных закупок зерна.

Уровень оплаты по заключенным биржевым контрактам составляет почти 92%. В целом, аграриями заявлено для продажи 1,1 млн тонн продовольственного зерна.

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