Завтра в Украине ожидается теплая погода с кратковременными дождями

Завтра, 20 мая, в Украине ожидается теплая погода с кратковременными дождями.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, в частности, местами кратковременный дождь и гроза прогнозируются в Крыму, Одесской области, ночью - в большинстве северных, центральных, днем и в западных областях. На остальной территории без осадков.

Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с, в южной и восточной частях местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью будет составлять 11-16°, на побережье морей 17-22°, днем 23-28°, в южной части до 31°; в западных областях ночью 7-12°, днем 20-25° (в Карпатах ночью 4-9° тепла, днем 11-16°).

В Киеве и Киевской области в воскресенье переменная облачность. Ночью местами небольшой кратковременный дождь, гроза, днем без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью по области 11-16°, днем - 23-28°; в Киеве ночью - 12-14°, днем - 25-27°.

Сегодня, 19 мая, в 9 часов температура воды составляла в Черном и Азовском морях 18-23°, в районе Черноморского и Мысового 16°, в Днепре возле Киева - 19°.