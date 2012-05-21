Прокуратура проводит проверку по факту массового пищевого отравления в Обухове

Прокуратура Обуховского района Киевской области проводит проверку по факту массового отравления 17 детей и троих взрослых.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киевской области, на протяжении 18-19 мая в инфекционное отделение Украинской районной больницы, входящей в состав Обуховской центральной районной больницы, с предварительным диагнозом «отравление» попали 17 детей и 3 взрослых. Всем детям по 5-6 лет, они учатся в детском саду «Рушничок», расположенном в г. Обухове Киевской области.

По информации врачей, на данный момент состояние всех больных удовлетворительное.

"С целью установления причины отравления в детском саду работает бригада санитарных врачей. Они отбирают образцы еды, а также исследуют вещи и предметы, окружавшие детей, для установления возможных раздражителей, вызвавших негативную реакцию детей и персонала. Отобранные образцы будут исследованы в лабораторных условиях", - рассказали в прокуратуре, заметив, что для расследования этого чрезвычайного события создана специальная комиссия, в состав которой вошли представители органов местного самоуправления, правоохранительных и контролирующих органов.

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