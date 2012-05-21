Европейские эксперты считают перспективным создание в Украине сельхозкооперативов

Европейские эксперты считают перспективным создание в Украине сельскохозяйственных кооперативов.

Об этом говорится в сообщении Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Отмечается, что руководители европейских аграрных ассоциаций поддержали инициативу министра агропрода Николая Присяжнюка о создании сельхозкооперативов, которые объединят мелких и средних производителей, что предусмотрено специальным проектом социально-экономического развития сельских территорий «Родное село». Сейчас эта программа находится в процессе всеукраинского обсуждения.

В министерстве отметили, что Украина будет перенимать опыт ведущих аграрных стран мира в формировании кооперативов, поскольку именно такая форма хозяйствования на селе является одной из самых эффективных.

Как считает генеральный секретарь Немецкой Райффайзен Ассоциации Волкер Питерзен, кооперация украинских крестьян сможет усилить позиции страны на мировом продовольственном рынке. «В одиночку мелкие и средние сельхозпроизводители не смогут выйти на международный рынок. Украина, как одна из самых влиятельных аграрных стран, должна это понимать и внедрять кооперацию, тем более, что у нее есть такой опыт в прошлом », - отмечает В.Питерзен.

Директор по международным связям Объединения агропромышленных кооперативов Испании Габриэль Трензано считает, что создание сельхозкооперативов позволит привлечь в развитие украинской аграрной отрасли дополнительные инвестиции. «Формирование кооперативного движения в Украине является логичным шагом для развития сельского хозяйства. Поскольку это большая аграрная страна, где насчитываются миллионы аграриев, объединение в кооперативы позволит увеличить показатели производства и благосостояние крестьян. Но самое главное - в аграрный сектор начнут вкладывать инвестиции», - отмечает Г.Трензано.

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