В Запорожской области незаконно вывезли плодородный грунт с 7 гектаров земли

В Запорожской области коммунальное предприятие незаконно вывезло плодородный грунт с 7 гектаров земли.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Запорожской области, факт незаконного вывоза плодородного грунта был выявлен Бердянской природоохранной межрайонного прокуратурой в ходе проверки деятельности бердянского коммунального предприятия «Ритуал».

«В ходе проверки, проведенной прокуратурой с привлечением специалистов, установлено, что в течение 2007-2009 годов на территории городского кладбища № 2 предприятие КП «Ритуал» без разрешения проводило работы по снятию поверхностного слоя почвы на земельном участке площадью более семи гектаров, а также перенесения грунтового покрова - плодородного слоя почвы», - сообщили в пресс-службе.

В прокуратуре отметили, что при наличии необходимого для проведения данных работ разрешения слои плодородной почвы были бы использованы для землевания малопродуктивных земель.

«В данном же случае действиями КП «Ритуал» государству был причинен ущерб на сумму свыше 150 тыс грн: нарушение требований статьи 168 Земельного кодекса Украины привело к невозможности в дальнейшем использовать снятый грунт для землевания малопродуктивных земель», - сообщили в прокуратуре, отметив, что на сегодняшний день Запорожский окружной административный суд иск Бердянского природоохранной межрайонной прокуратуры о взыскании с КП "Ритуал" причиненного государству ущерба на сумму свыше 150 тыс грн уже удовлетворил.