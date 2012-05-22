Минск. Республика Беларусь отменила лицензирование импорта украинского пива.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом сообщает пресс-служба Совета министров Беларуси.

Соответствующее решение предусмотрено постановлением Совета министров Беларуси от 17 мая 2012 года №451.

Данным постановлением признано утратившим силу действовавшее ранее постановление правительства от 21 декабря 2010 года №1860 «О лицензировании импорта пива солодового из Украины и внесении дополнения в постановление Совета министров Республики Беларусь от 18 октября 2007 г. № 1369».

Напомним, что импорт пива из Украины в Беларусь был временно ограничен в конце 2010 года. На тот момент доля украинского пива достигала 32% белорусского рынка.

Так, согласно постановлению Совмина Беларуси №1860 от 21 декабря 2010 года импорт в Беларусь украинского солодового пива до 31 декабря 2012 года должен осуществляться по разовым лицензиям, выдаваемым Министерством торговли по согласованию с концерном «Белгоспищепром». Для получения лицензии украинским пивоварам было необходимо согласовать минимальные цены с концерном.

В ходе проведения переговоров были подписаны ценовые соглашения с рядом украинских компаний, произошел диалог о взаимовыгодных поставках белорусского пива в Украину и украинского пива в Беларусь.

Справка УНИАН. Импорт пива из Украины в Беларусь был ограничен после того, как белорусские антимонопольные органы констатировали факт демпинга со стороны украинских производителей. Постановлением Совета министров РБ № 1860 от 21 декабря 2010 года была установлена процедура лицензирования и согласования минимальной цены вхождения украинского пива на белорусский рынок. Таким образом, объем продаж украинского пива в Беларуси в 2011 году снизился до 6 млн долларов с 18 млн долларов в 2010 году.

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