ВР предлагает включить молоко в перечень объектов государственной ценового регулирования

Верховная Рада приняла в первом чтении проект Закона «О внесении изменений в статью 3 Закона Украины “О государственной поддержке сельского хозяйства Украины” относительно регулирования закупочных цен на молоко».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовало 273 из 296 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предлагается включить молоко в перечень объектов государственного ценового регулирования; установить, что предприятия оптовой и розничной торговли, а также перерабатывающие предприятия проводят расчеты с поставщиками объектов государственного ценового регулирования (видов сельскохозяйственной продукции и товаров) в срок не больше 7 банковских дней со дня получения продукции (вместо “со дня получения выручки от реализации этих объектов” согласно действующей редакции).