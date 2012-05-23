Аграрный фонд закупил 825 тыс. продзерна по форвардным контрактам

Аграрный фонд Украины закупил 825 тыс. тонн продовольственного зерна урожая 2012 года на общую сумму 1,5 млрд грн по форвардным биржевым контрактам.

Такие предварительные итоги сообщила пресс-служба фонда.

Сообщается, что на Аграрной бирже было заключено 634 форвардных биржевых контракта с 547 сельхозтоваропроизводителями на поставку в государственный интервенционный фонд почти 825 тыс. тонн зерна, из которых 785 тыс. тонн пшеницы и около 40 тыс. тонн ржи.

Средний объем законтрактованной партии зерна составил 1,3 тыс. тонн. Минимальная законтрактованная партия - 60 тонн ржи, максимальная - 30 тыс. тонн пшеницы.

По состоянию на 18 мая 2012 года, уровень выплаты авансовых платежей по заключенным договорам составляет 91%.

Отмечается, что в целом желание принять участие в программе закупки зерна урожая 2012 г. по форвардным контрактам выявили 646 сельхозтоваропроизводителей, которые заявили к продаже свыше 1,1 млн тонн продзерна на общую сумму 2 млрд грн.