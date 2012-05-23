Кабмин утвердил порядок проведения инвентаризации земель

Кабинет министров сегодня, 23 мая, принял постановление «Об утверждении порядка проведения инвентаризации земель», сообщили УНИАН в пресс-службе Государственного агентства земельных ресурсов.

Согласно сообщению, постановление урегулирует порядок проведения инвентаризации земель, будет способствовать внесению в Государственный земельный кадастр объективных, достоверных и полных сведений о распределении земель между собственниками и пользователями, данных о количественной и качественной характеристике земель.

Документ определяет механизм разработки технической документации по землеустройству в части проведения работ по инвентаризации земель.

«Поскольку до сих пор отсутствовал какой-либо нормативно-правовой акт, который регулировал бы проведение работ по инвентаризации земель, принятие постановления позволит внедрить действенный механизм проведения инвентаризации земель. Кроме того, это решение будет способствовать созданию информационной базы для ведения Государственного земельного кадастра, усилению контроля за использованием земель и поступления платы за землю», - отметили в Госземагентстве.