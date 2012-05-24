Украина возобновила поставки сыра в Россию

Москва. Первая партия украинских сыров пересекла украино-российскую границу после получения разрешения восстановить поставки в Россию, сообщил собственному корреспонденту УНИАН в РФ Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в России Владимир Ельченко.

«Вчера во второй половине дня первая партия сыров пересекла украино-российскую границу. Несколько фур повезли несколько десятков тон украинских сыров», - сказал В.Ельченко.

Он подчеркнул, что задержек на границе не было, поскольку есть все необходимые разрешения.

Посол отметил, что сотни украинских рабочих смогут вернуться на свои рабочие места. По его словам, до этого момента производство на нескольких сырзаводах в Украине было заморожено.

В.Ельченко сообщил, что еще три украинских предприятия продолжают процедуру проверки и сертификации.

«В ближайшие дни они должны представить, как и первые четыре завода, тестовые партии сыра, будут проведены соответствующие лабораторные исследования, выдан сертификат, и они также возобновят экспорт», - сказал он.

Кроме этого, В.Ельченко подчеркнул, что несколько дней назад Украина передала российской стороне список сертифицированных лабораторий, которые после соответствующего соглашения будут в дальнейшем проверять качество сыров на украинской территории.

Справка УНИАН. 8 февраля 2012 года Роспотребнадзор запретил ввоз сыров трех украинских предприятий – ЧП КФ «Прометей» (Черниговская обл.), АО «Пирятинский сырзавод» (Полтавская обл.), ООО «Гадячсыр» (Полтавская обл.), заявив, что в украинских сырах выявлено большое количество пальмового масла.

В Госветфитослужбе Украины эти претензии назвали безосновательными.

Позже российская сторона запретила еще 4 украинским предприятиям поставлять сыр на территорию России. В этот список попали Баштанский и Лозовский сырзаводы, «Бель Шостка Украина» и Хмельницкая маслосырбаза.

3 апреля, по результатам переговоров министра экономического развития и торговли Украины Петра Порошенко с главой Роспотребнадзора Геннадием Онищенко, было заявлено, что ограничения на импорт твердых и полутвердых сыров украинского производства со стороны РФ будут сняты после отработки замечаний, которые высказала российская сторона в ходе проверки ООО «Гадячсыр».

10 апреля специалисты Роспотребнадзора прибыли в Украину для проверки, в частности, Пирятинского сырзавода и ЧП КФ «Прометей».

17 апреля на брифинге в Москве министр экономического развития и торговли Украины П. Порошенко сообщил, что три из семи украинских заводов возобновляют поставки сыра в Россию. По его словам, речь идет о ЧП КФ «Прометей» (Черниговская обл.), АО «Пирятинский сырзавод» (Полтавская обл.) и ООО «Гадячсыр» (Полтавская обл.), которые прошли проверку Роспотребнадзора.

11 мая Роспотребнадзор заявил, что готов разрешить четвертому предприятию - «Дубномолоко» - возобновить поставки сыров в Россию.

Однако 16 мая Г.Онищенко сообщил, что Роспотребнадзор в ходе лабораторного контроля обнаружил недостатки в образцах сыра двух украинских заводов, которые ранее получили разрешение возобновить поставки своей продукции на российский рынок, анализ образцов с двух других предприятий пока не завершен.

18 мая пресс-секретарь Роспотребнадзора Любовь Воропаева сообщила УНИАН, что четыре украинских сырзавода прошли лабораторный контроль и возобновляют поставки в Россию.

«По результатам лабораторного контроля образцов сыра Роспотребнадзор разрешил четырем украинским заводам вернуться на российский рынок. Речь идет о продукции «Пирятинский сырзавод», «Дубномолоко», «Гадячсыр» и «Прометей», - сказала Л.Воропаева.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Россия стирает с "сырной кампании" политическую плесень