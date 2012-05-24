Украина и Саудовская Аравия создадут СП для инвестирования в системы мелиорации

Украина и Саудовская Аравия создадут совместное предприятие для инвестирования в системы мелиорации, сообщила пресс-служба УНИАН Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Как отметил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк, Королевство Саудовская Аравия планирует инвестировать средства в украинские оросительные системы. «Это будет интересно и Саудовской Аравии, и отечественному владельцу земельных паев, и нашей экономике. Так, будет создано совместное предприятие по инвестированию в мелиорацию, что позволит в два раза увеличить производство на этих землях », - сказал Н.Присяжнюк.

«В связи с тем, что системы орошения, которые работали во времена Советского Союза, сегодня разрушены и технически устарели, украинская аграрная отрасль требует обновления мелиоративных систем. На сегодня мы имеем 2,5 млн га земли, которая требует орошения», - сообщил министр.

По его мнению, при условии восстановления оросительных систем Украина на этих площадях сможет увеличить объемы производства почти вдвое.