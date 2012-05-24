ВР утвердила Общегосударственную программу развития водного хозяйства

Верховная Рада Украины утвердила Общегосударственную целевую программу развития водного хозяйства и экологического оздоровления бассейна Днепра на период до 2021 года.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего закона проголосовали 329 народных депутатов из 424 зарегистрированных в сессионном зале.

Закон вступает в силу с 1 января 2013 года.

Целью программы является определение основных направлений государственной политики в сфере водного хозяйства для удовлетворения потребности населения и отраслей национальной экономики в водных ресурсах, сохранения и воспроизводства водных ресурсов, внедрения системы интегрированного управления водными ресурсами по бассейновому принципу, восстановления роли мелиоративных земель в продовольственном и ресурсном обеспечении государства, оптимизации водопотребления, предотвращения и ликвидации последствий вредного действия вод.

Выполнение программы осуществляется в два этапа.

На первом этапе (до 2016 года) предусматривается определить границы прибрежных защитных полос в соответствии с проектами землеустройства, в первую очередь на водных объектах, которые являются источниками питьевого водоснабжения, и осуществить первоочередные меры по восстановлению и поддержке благоприятного гидрологического режима и экологического состояния малых рек; строительству и реконструкции групповых водопроводов (очистительных сооружений, магистральных водопроводов, разводных сетей), предотвращению возникновения аварийных ситуаций на них и т.п.

Также предусмотрено обеспечить централизованным питьевым водоснабжением сельские населенные пункты, которые пользуются привозной водой, и осуществить поиск источников подземных вод для питьевого водоснабжения; возобновить функционирование мелиоративных систем, осуществить реконструкцию и модернизацию их инженерной инфраструктуры, улучшить экологическое состояние орошаемых земель и т.п.

На втором этапе (2017-2021 годы) планируется внедрить систему интегрированного управления водными ресурсами по бассейновому принципу путем разработки и выполнения планов управления бассейнами рек, применения экономической модели целевого финансирования мероприятий в бассейнах рек, образования бассейновых советов рек, а также повышения роли существующих и образования новых бассейновых управлений водных ресурсов; реализовать водо- и энергосберегающие технологии, которые обеспечивают повышение функционирования водохозяйственно-мелиоративного комплекса и т.п.

Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств государственного и местных бюджетов, а также других источников, не запрещенных законом. Объем финансирования определяется ежегодно во время составления проекта закона о государственном бюджете Украины на соответствующий год с учетом реальных возможностей государственного бюджета.

Ориентировочный объем финансирования составляет 46478,46 млн. грн, в частности, за счет государственного бюджета - 21029,03 млн., местного бюджета - 9294,23 млн., других источников, не запрещенных законом - 16155,2 млн., в том числе по направлениям: обеспечение развития мелиорации земель и улучшение экологического состояния орошаемых и осушенных угодий - 30090,49 млн.; первоочередное обеспечение централизованным водоснабжением сельских населенных пунктов, которые пользуются привозной водой - 1668,6 млн.; защита сельских населенных пунктов и сельскохозяйственных угодий от вредного действия вод - 1571,48 млн.; комплексная противопаводковая защита в бассейнах рек Днестр, Прут и Сирет - 5226,69 млн..; комплексная противопаводковая защита в бассейне реки Тиса в Закарпатской области - 1835,2 млн.; экологическое оздоровление бассейна реки Днепр и улучшение качества питьевой воды - 6086 млн. грн.