«Менский сыр» возобновил экспортные поставки в Россию

Филиал «Менский сыр» ЧП «КФ «Прометей» (Черниговская обл.), входящий в молочную компанию «Милкиленд», возобновил экспортные поставки сыра в Российскую Федерацию после получения соответствующих разрешений Роспотребнадзора, говорится в сообщении компании.

Сообщается, что разрешения российского санитарного ведомства были выданы по итогам лабораторных тестов образцов сыра, ранее предоставленных предприятием.

Напомним, 8 февраля 2012 года Роспотребнадзор запретил ввоз сыров трех украинских предприятий – ЧП КФ «Прометей» (Черниговская обл.), АО «Пирятинский сырзавод» (Полтавская обл.), ООО «Гадячсыр» (Полтавская обл.), заявив, что в украинских сырах выявлено большое количество пальмового масла. Позже российская сторона запретила еще 4 украинским предприятиям поставлять сыр на территорию России. В этот список попали Баштанский и Лозовский сырзаводы, «Бель Шостка Украина» и Хмельницкая маслосырбаза.

10 апреля специалисты Роспотребнадзора прибыли в Украину для проверки, в частности, Пирятинского сырзавода и ЧП КФ «Прометей».

17 апреля на брифинге в Москве министр экономического развития и торговли Украины П. Порошенко сообщил, что три из семи украинских заводов возобновляют поставки сыра в Россию: ЧП КФ «Прометей» (Черниговская обл.), АО «Пирятинский сырзавод» (Полтавская обл.) и ООО «Гадячсыр» (Полтавская обл.), которые прошли проверку Роспотребнадзора.

11 мая Роспотребнадзор заявил, что готов разрешить четвертому предприятию - «Дубномолоко» - возобновить поставки сыров в Россию.

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Справка УНИАН. Компания "Милкиленд" объединяет в Украине 10 перерабатывающих заводов, а также ОАО "Останкинский молочный комбинат" в РФ. Общая мощность компании по переработке молока составляет более 1,1 млн тонн ежегодно.

В ноябре 2010 года "Милкиленд" осуществил первичное публичное размещение 22,4% акций на Варшавской фондовой бирже.