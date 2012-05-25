Янукович принял отставку заместителя министра агрополитики Мельника

Президент Украины Виктор Янукович принял отставку заместителя министра аграрной политики и продовольствия Украины - руководителя аппарата Сергея Мельника. Соответствующий указ размещен на официальном сайте главы государства. «Согласно статье 31 Закона Украины «О государственной службе», принять отставку заместителя министра аграрной политики и продовольствия Украины - руководителя аппарата С.Мельника», - говорится в документе.

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