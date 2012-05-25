Янукович принял отставку заместителя министра агрополитики Мельника
09:30, 25 мая 2012Агро
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Президент Украины Виктор Янукович принял отставку заместителя министра аграрной политики и продовольствия Украины - руководителя аппарата Сергея Мельника.
Соответствующий указ размещен на официальном сайте главы государства.
«Согласно статье 31 Закона Украины «О государственной службе», принять отставку заместителя министра аграрной политики и продовольствия Украины - руководителя аппарата С.Мельника», - говорится в документе.
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