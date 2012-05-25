Эксперты обеспокоены, что госзембанк станет монополистом в кредитовании под залог земли

Украинские эксперты в земельных отношениях обеспокоены, что предусмотренный к созданию законопроектом «О рынке земель» государственный земельный банк станет монополистом в кредитовании под залог земли.

Как передает корреспондент УНИАН, такие рекомендации украинских экспертов по результатам проведенного исследования по методологии инициативы Всемирного банка «Модель оценки управления землями» были озвучены сегодня в ходе презентации исследования.

Эксперты предполагают, что госзембанк будет иметь полномочия, реализация которых может привести к искривлению ситуации на рынке земли.

В то же время, присутствующий на презентации председатель Государственного агентства земельных ресурсов Сергей Тимченко отметил, что государство не хочет с помощью банка создать монополизацию. «Государственный земельный банк не планируется с точки зрения монополизации земельного рынка. Мы уверены, что мы выйдем на четкое понимание работы государственного банка на рынке земли», - сказал он.

Также обеспокоенность экспертов вызывает установление ограничений по размерам арендной платы и площади арендованных земель сельскохозяйственного назначения, которые, по их мнению, будут сдерживать конкуренцию и ухудшат прозрачность и эффективность функционирования рынка.

В свою очередь, С.Тимченко назвал этот вопрос дискуссионным и не исключил отмены ограничения площади аренды сельхозземли в рамках одного района.

«Что касается ограничения площади аренды..., мы хотели бы избежать монополизации в аренде. А что касается ограничения на один район, то во многом мы согласны. Поступают много предложений, чтобы отменить ограничение аренды в рамках одного района», - отметил глава ведомства.

При этом эксперты призывают усовершенствовать механизм предупреждения спекуляции на рынке земли путем взимания государственной пошлины, рассчитываемой по отношению к стоимости разницы цены продажи земельного участка и цены ее покупки.

Глава Госземагентства отметил, что норма о механизме предупреждения спекуляции на рынке земли путем уплаты государственной пошлины предусмотрена в Законе «О рынке земель».

«Достаточно действенная государственная пошлина на рынке земли - равная нормативной денежной оценке земельного участка. Это еще более жесткое ограничение, которое предупреждает спекуляцию на рынке сельхозземли», - добавил он.

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Госземагентство поддерживает создание рынка негосударственной ипотеки земли

Государственное агентство земельных ресурсов поддерживает создание рынка негосударственной ипотеки земли.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил глава Государственного агентства земельных ресурсов Сергей Тимченко в ходе презентации исследования по методологии инициативы Всемирного банка «Модель оценки управления землями».

«Мы очень поддерживаем создание рынка негосударственной ипотеки земли, в том числе рассматриваем возможность внедрения механизма финансирования операций купли-продажи земельных участков землевладельцем, который бы сделал возможным выкуп земельных участков арендатором с выплатой средств частями в течение определенного периода времени. Это то, что еще сильнее будет развивать рынок земли», - сказал он, реагируя на соответствующую рекомендацию экспертов по итогам исследования.

Справка УНИАН. Реализация инициативы «Модуль оценки управления землями» осуществляется при содействии Всемирного банка и Агентства США по международному развитию. По итогам работы девяти заседаний экспертных групп, которые проводились в марте-апреле 2012 года, 36 украинских экспертов и специалистов-практиков провели исследования и структурированную оценку состояния дел в сферах землепользования, планирования землепользования и застройки земель в городах, землепользования и земельной политики, управления землями государственной и коммунальной собственности, оценки и налогообложения земли, доступа к информации о земле, управления лесами.