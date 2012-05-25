Украина намерена реализовать Китаю 3 млн тонн кукурузы урожая-2012

Украина намерена в течение будущего маркетингового года (июль 2012 г. - июнь 2013 г. - УНИАН) экспортировать в Китай 3 млн тонн кукурузы по форвардным контрактам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк в беседе с журналистами во время второго заседания украинско-китайской подкомиссии по вопросам сотрудничества в сфере сельского хозяйства Межправительственной комиссии по сотрудничеству между Украиной и КНР.

«Сегодня будет подписано соглашение между Государственной продовольственно-зерновой корпорацией Украины (ГПЗКУ), Эксимбанком Китая и Министерством финансов по схеме финансирования форвардной покупки (кукурузы - УНИАН). Хотелось бы, чтобы в течение маркетингового года, с 1 июля 2012 года по 1 июня 2013 года, мы хотя бы проэкспортировали первых 3 млн тонн», - сказал Н.Присяжнюк.

При этом министр отметил, что на сегодняшний день Украина не поставляет кукурузу в Китай.

«Для нас очень важно начать экспортировать кукурузу в Китай, потому что Китай - самый крупный экспортер кукурузы», - подчеркнул Н.Присяжнюк.

По его информации, Украина в текущем году посеяла кукурузы на 1 млн га больше, чем в прошлом году.

Как сообщил Н.Присяжнюк, в рамках соглашения поставку кукурузы в Китай, вероятно, будут осуществлять Аграрный фонд или ГПЗКУ.

«Я убежден, что соглашение, которое мы сегодня подпишем, даст возможность более активно начать торговые операции, и наш Национальный банк Украины, и Народный банк Китая завершают работу по расчетам по принципу «своп», чтобы не использовать валюту третьих стран. Это еще больше упростит нашу работу», - отметил Н.Присяжнюк.