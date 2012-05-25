Эксперты предлагают облагать налогом землю на основе ее рыночной стоимости

Украинские эксперты в земельных отношениях предлагают облагать налогом землю на основе ее рыночной стоимости, а не нормативной денежной оценки, после отмены моратория на продажу земли.

Как передает корреспондент УНИАН, такие рекомендации украинских экспертов по результатам проведенного исследования по методологии инициативы Всемирного банка «Модель оценки управления землями» были озвучены сегодня в ходе презентации исследования.

По мнению экспертов, следует найти дополнительные механизмы налогообложения, которые базируются на декларировании фактического пользования землей (явочный принцип). Такой подход откроет возможность уплаты налогов с большего количества используемых земельных участков, без обязательного вынесения границ земельного участка в натуре, что является необходимым для точного определения размера налога.

Кроме того, эксперты считают, что необходимо проанализировать внедрение практики освобождения от земельного налога не собственника, а конкретного земельного участка или категории земель. А вместо налоговых льгот предлагается внедрить адресную помощь.

Справка УНИАН. Реализация инициативы «Модуль оценки управления землями» осуществляется при содействии Всемирного банка и Агентства США по международному развитию. По итогам работы девяти заседаний экспертных групп, которые проводились в марте-апреле 2012 года, 36 украинских экспертов и специалистов-практиков провели исследования и структурированную оценку состояния дел в сферах землепользования, планирования землепользования и застройки земель в городах, землепользования и земельной политики, управления землями государственной и коммунальной собственности, оценки и налогообложения земли, доступа к информации о земле, управления лесами.