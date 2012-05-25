На проведение земельной реформы выделили только 5% от предусмотренного

В Украине с начала текущего года на проведение земельной реформы выделено 47,43 млн грн, что составляет 5% от предусмотренного финансирования, сообщили УНИАН в пресс-службе Государственного агентства земельных ресурсов.

В частности, лучшие показатели по выделению средств на выполнение региональных программ по использованию и охране земель, других программ в сфере земельных отношений зафиксированы в Донецкой (13,39 млн грн), Кировоградской (9,23 млн грн), Житомирской (4,5 млн грн), Харьковской (3,68 млн грн) и Ровенской (2,64 млн грн) областях.

При этом во Львовской и Сумской областях, а также в Киеве и Севастополе с начала 2012 года данные мероприятия вообще не финансировались, что тормозит развитие земельных отношений в регионах.

По состоянию на 17 мая т.г. региональные программы по использованию и охране земель, другие программы в сфере земельных отношений на 2012 год утверждены в 25 регионах. При этом в Черкасской и Черновицкой областях такие программы развития земельных отношений на этот год отсутствуют.

По данным ведомства, всего в этом году на выполнение региональных программ по использованию и охране земель предусмотрено более 955 млн грн. Больше всего средств на реализацию мероприятий этих программ предусмотрено в Киевской (201,02 млн грн), Харьковской (156,91 млн грн), Донецкой (99,57 млн грн), Кировоградской (49,91 млн грн) и Полтавской (42,59 млн грн) областях.

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