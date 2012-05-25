Украина упростит систему сертификации зерновых складов и увеличит срок действия сертификата.

Такая договоренность была достигнута 24 мая в ходе встречи министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая Присяжнюка с президентом Американской торговой палаты в Украине Хорхе Зукоски, сообщает пресс-служба Минагропрода.

Сообщается, что стороны обсудили вопросы развития сельского хозяйства Украины и оптимизации украинского законодательства к мировым требованиям.

«Я доволен, что мы ведем активное сотрудничество с Американской торговой палатой. Мы обсуждаем динамику аграрного сектора и его адаптацию к европейскому и мировому рынку. Мы обмениваемся опытом, высказываем предложения и замечания и выходим на тот или иной документ, который дает возможность гармонизировать стандарты с ЕС, привести в соответствие законодательство и сделать так, чтобы это законодательство и стандарты улучшили качество сельскохозяйственной продукции и увеличили объемы производства», - отметил Н.Присяжнюк.

На встрече также обсуждался вопрос украинского хмелеводства. Министр отметил, что производители хмеля и пива должны провести совместное заседание и предложить оптимальный вариант развития отрасли.