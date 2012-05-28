Гидрометцентр ожидает уменьшения урожая озимой пшеницы, ржи и ячменя в этом году

В этом году ожидается уменьшение урожая озимой пшеницы, ржи и ячменя.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сообщил директор Украинского гидрометцентра МЧС Украины Николай Кульбида.

«По нашим оценкам, валовой сбор этих зерновых культур в нынешнем году должен быть существенно ниже по сравнению с прошлогодним, и будет составлять 14,5 млн. тонн», - сказал он.

При этом Н.Кульбида отметил, что самая низкая урожайность ожидается в южных регионах. Самая высокая - в западных, центральных и частично северных.

Как объяснил Н.Кульбида, на такой урожай озимых повлияла осенняя засуха, сильные морозы второй половины января и февраля, а также весенняя засуха в южных, центральных и частично восточных областях.

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