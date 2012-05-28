В Одессе 19 выпускников Юракадемии отравились в ресторане

19 выпускников факультета адвокатуры Национального университета «Одесская национальная юридическая академия», отмечавшие окончание учебы в одном из ресторанов, госпитализированы с диагнозом «гастроэнтероколит».

После оказания первой помощи медики считают состояние здоровья пациентов удовлетворительным, сообщили УНИАН в Управлении МЧС в Одесской областию

У большинства дипломированных адвокатов после посещения ресторана возникли симптомы пищевого отравления и повышенной температуры тела.

Позже похожие недомогания ощутили обладатели дипломов судебно-административного факультета академии, также проводившие выпускной вечер в том же ресторане.

Главный государственный санитарный врач Киевского района Одессы издал предписание о временном запрете эксплуатации ресторана.

Специалисты СЭС проводят противоэпидемические и санитарно-гигиенические мероприятия.