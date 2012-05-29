Россия намерена проверить еще два украинских сырзавода

Москва. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) намерена проверить еще два украинских сырзавода - ООО «Лозовской молочный завод» и ЧП «Рось» филиала «Ахтырский сырокомбинат».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

«Проведена документарная проверка ООО «Лозовской молочный завод», ЧП «Рось» филиала «Ахтырский сырокомбинат» и в настоящее время планируется проведение инспектирования этих предприятий», - говорится в сообщении.

Кроме того, рассматривается вопрос о признании результатов исследований, полученных лабораториями Украины и возможности их использования для оценки качества и безопасности сыров.

Роспотребнадзор сообщает, что в период с 10 по 28 мая для проведения экспертизы представлено 55 образцов сыров производства четырех предприятий Украины (ЧП КФ «Прометей», АО «Пирятинский сырзавод», ООО «Гадячсыр», ПАО «Дубномолоко»).

Полностью завершены исследования 32 образцов. На три партии сыра выданы экспертные заключения о несоответствии санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. Данная продукция не допущена к реализации населению.

Продолжается исследование еще 23 образцов.

Справка УНИАН. 8 февраля 2012 года Роспотребнадзор запретил ввоз сыров трех украинских предприятий – ЧП КФ «Прометей» (Черниговская обл.), АО «Пирятинский сырзавод» (Полтавская обл.), ООО «Гадячсыр» (Полтавская обл.), заявив, что в украинских сырах выявлено большое количество пальмового масла.

В Госветфитослужбе Украины эти претензии назвали безосновательными.

Позже российская сторона запретила еще 4 украинским предприятиям поставлять сыр на территорию России. В этот список попали Баштанский и Лозовский сырзаводы, «Бель Шостка Украина» и Хмельницкая маслосырбаза.

3 апреля по результатам переговоров министра экономического развития и торговли Украины Петра Порошенко с главой Роспотребнадзора Геннадием Онищенко было заявлено, что ограничения на импорт твердых и полутвердых сыров украинского производства со стороны РФ будут сняты после отработки замечаний, которые высказала российская сторона в ходе проверки ООО «Гадячсыр».

10 апреля специалисты Роспотребнадзора прибыли в Украину для проверки, в частности, Пирятинского сырзавода и ЧП КФ «Прометей».

17 апреля на брифинге в Москве министр экономического развития и торговли Украины П. Порошенко сообщил, что три из семи украинских заводов возобновляют поставки сыра в Россию. По его словам, речь идет о ЧП КФ «Прометей» (Черниговская обл.), АО «Пирятинский сырзавод» (Полтавская обл.) и ООО «Гадячсыр» (Полтавская обл.), которые прошли проверку Роспотребнадзора.

18 мая пресс-секретарь Роспотребнадзора Любовь Воропаева сообщила УНИАН, что четыре украинских сырзавода прошли лабораторный контроль и возобновляют поставки в Россию. «По результатам лабораторного контроля образцов сыра Роспотребнадзор разрешил четырем украинским заводам вернуться на российский рынок. Речь идет о продукции «Пирятинский сырзавод», «Дубномолоко», «Гадячсыр» и «Прометей», - сказала Л.Воропаева.

23 мая Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в России Владимир Ельченко сообщил, что первая партия украинских сыров пересекла украино-российскую границу после получения разрешения восстановить поставки в Россию.