Роспотребнадзор проверит винодельческие предприятия Молдовы

Москва. Специалисты Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора) проверят винодельческие предприятия Молдовы, желающие экспортировать свою продукцию в Российскую Федерацию.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

«В настоящее время молдавской стороной представлен список из 11 винодельческих предприятий, желающих осуществлять поставки своей продукции на российский рынок. После представления данными предприятиями материалов, подтверждающих возможность производства безопасной продукции, специалистами Роспотребнадзора будет осуществлена их инспекционная проверка», - говорится в сообщении.

Отмечается, что Роспотребнадзор продолжает контролировать поставки молдавской алкогольной продукции на территорию Российской Федерации.

Всего за 2012 год произведена таможенная очистка 2170 образцов (партии) алкогольной продукции, произведенной на предприятиях республики Молдова объемом 15 384 903 литров, при этом качество поставляемой продукции стабилизировалось, количество забракованной продукции существенно сократилось.

Исходя из этого, Роспотребнадзор рассматривает вопрос о дальнейшем упрощении поставок молдавской алкогольной продукции, включая признание результатов лабораторных исследований, проведенных в Национальном центре по определению качества алкогольной продукции Республики Молдова.

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