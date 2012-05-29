Украинские ветеринары осенью проверят чилийскую свинину, говядину и птицу

Украинские ветеринары проведут аудит по мясу свинины, говядины и птицы в Чили осенью текущего года.

Как сообщила УНИАН пресс-служба Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины, такая договоренность была достигнута в ходе встречи председателя Госветфитослужбы Украины Ивана Бисюка с представителем компетентного органа ветеринарной медицины Чили Оскаром Видела Пересом в рамках 80-й Генеральной сессии Международного эпизоотического бюро в Париже.

В ходе встречи представитель Чили также предоставил информацию по контролю заболеваний КРС в Чили в настоящее время.