Украинские ветеринары осенью проверят чилийскую свинину, говядину и птицу
13:20, 29 мая 2012Агро
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Украинские ветеринары проведут аудит по мясу свинины, говядины и птицы в Чили осенью текущего года.
Как сообщила УНИАН пресс-служба Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины, такая договоренность была достигнута в ходе встречи председателя Госветфитослужбы Украины Ивана Бисюка с представителем компетентного органа ветеринарной медицины Чили Оскаром Видела Пересом в рамках 80-й Генеральной сессии Международного эпизоотического бюро в Париже.
В ходе встречи представитель Чили также предоставил информацию по контролю заболеваний КРС в Чили в настоящее время.
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