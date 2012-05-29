ЕБА выступает за установление единых сроков взаиморасчетов на рынке молока

Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА) обращается к чиновникам с просьбой пересмотреть вопрос взаиморасчетов между поставщиками, переработчиками молока и операторами торговли.

Как отмечается в сообщении ЕБА, наиболее оптимальным путем урегулирования таких взаимоотношений является установление единых терминов взаиморасчетов по всем звеньям производственно-сбытовой цепи молочной отрасли - от поставщиков молока в торговле и до расчетов операторов торговли за всю молочную продукцию.

Комментируя принятый в первом чтении 22 мая 2012 Верховной Радой законопроект №10456 о регулировании сроков расчетов за молоко, специалисты ЕБА отмечают, что он будет иметь негативное влияние на молочную отрасль Украины. В частности, законопроект предусматривает отнесение молока к объектам ценового государственного регулирования и устанавливает фиксированный срок расчетов между поставщиками молочного сырья - фермерами и компаниями по переработке молока - семь банковских дней с даты получения молока-сырья. Вместе с тем, фиксированный срок расчетов между переработчиками молока и операторами оптовой и розничной торговли, предусмотренный законопроектом, касается только обработанного жидкого молока. В то же время, для других молочных продуктов сроки расчетов со стороны розничной торговли данным законопроектом не устанавливаются, а они обычно составляют от 30 до 60 дней.

При этом отмечается, что только 8% закупленного молокоперерабатывающими предприятиями молока используется для производства жидкого обработанного молока, тогда как 92% приходится на производство продуктов так называемой складской группы - сухого обезжиренного молока, масла, сухого цельного молока, сыров и других продуктов длительного хранения.

«В данной ситуации молокоперерабатывающие предприятия становятся заложниками ситуации, когда, с одной стороны, они в сжатый семидневный срок должны рассчитаться с фермерами - поставщиками молочного сырья, а, с другой стороны, срок, в который они могут получить средства от операторов торговли за основную долю реализованной молочной продукции, является в несколько раз длиннее. Таким образом, из-за возникновения дефицита оборотных средств молокопереработчики будут вынуждены сокращать объемы закупки молока для переработки и привлекать кредитные ресурсы для расчетов с поставщиками сырья, что крайне негативно скажется на закупочных ценах на молоко, на себестоимости готовой продукции и финансовом состоянии самих молокоперерабатывающих предприятий», - говорится в сообщении.

«Вымывание оборотных средств молокоперерабатывающих компаний повлечет крайне негативную цепную реакцию, - отмечает исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко, - вырастет себестоимость готовой продукции на полках магазинов, от чего пострадают потребители, а молокопереработчики, соответственно, будут вынуждены приостановить инвестиции в расширение и модернизацию производственных мощностей, в повышении качества продукции, что нанесет ущерб развитию всего молочного сектора Украины».

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