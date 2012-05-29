«Хлеб Инвестбуд» возглавил Филиппенко вместо Бровди

Генеральным директором компании "Хлеб Инвестбуд", входящей в Государственную продовольственно-зерновую корпорацию Украины (ГПЗКУ), назначен Игорь Филиппенко, являющийся председателем наблюдательного совета ГПЗКУ, вместо Роберта Бровди, сообщает издание «Коммерсант-Украина».

Сообщается, что Р.Бровди назначен коммерческим директором компании.

В пресс-службе "Хлеб Инвестбуда" отказались прокомментировать ситуацию агентству, заявив, что когда руководство примет решение озвучить свою позицию, она будет опубликована на официальном сайте компании.

Напомним, компания "Хлеб Инвестбуд" создана в декабре 2004 г. ГАК "Хлеб Украины". В 2010 г. владельцем 51% акций компании стала кипрская Kalasar, учредители которой неизвестны. В 2010/11 маркетинговом году "Хлеб Инвестстбуд" вошел в тройку крупнейших зернотрейдеров Украины благодаря получению наибольших объемов квот на экспорт зерновых в условиях регулирования экспорта.