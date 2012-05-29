Украина может сократить производство зерна на 17%

Урожай зерна в Украине в 2012 году может составить 47,2 млн тонн, что на 17% меньше, чем в прошлом году.

Об этом сообщил сегодня в Киеве в ходе Всеукраинского форума Agro Industrу Forum-2012 заместитель начальника департамента экономического развития и аграрного рынка Министерства аграрной политики и продовольствия Сергей Петренко.

"По предварительным оценкам, мы говорили, что соберем в 2012-2013 маркетинговом году 45-46 млн тонн зерновых. Сегодня мы уточнили этот показатель: по состоянию на 28 мая он составляет 47,2 млн тонн всех зерновых по Украине", - сказал он.

С.Петренко выразил надежду, что выпадение осадков на юге Украины позволит увеличить урожай зерна до 48 млн тонн.

По прогнозам Минагропрода, предложение зерновых в следующем МГ составит 54-60 млн тонн при потребности внутреннего рынка 27,6 млн тонн. Таким образом, экспортный потенциал в следующем сезоне ожидается на уровне 22-25 млн тонн зерна.

"Мы планируем совместно с Минэкономики, что переходные запасы зерна в 2012/2013 МГ составят не более 6 млн тонн", - добавил он.

Напомним, Украина в 2011 г. собрала 56,7 млн тонн зерна, что на 44,3% больше, чем в 2010 г.