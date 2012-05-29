Украина с начала 2011/2012 МГ экспортировала 19,7 млн тонн зерна

Украина с начала текущего маркетингового года (МГ, июль 2011 г. - июнь 2012 г.) по состоянию на 28 мая экспортировала 19,7 млн тонн зерна. Об этом сообщил сегодня на всеукраинском форуме Agro Industrу Forum-2012 заместитель начальника департамента экономического развития и аграрного рынка Министерства аграрной политики и продовольствия Сергей Петренко.

"С начала маркетингового года из Украины было фактически экспортировано 19,7 млн тонн зерна", - сказал он.

С. Петренко отметил, что с начала года Украина поставила на внешние рынки 4,8 млн тонн пшеницы, в том числе 2,8 млн тонн продовольственной, ячменя - 2,4 млн тонн и кукурузы - 12,3 млн тонн.

"С учетом продуктов переработки мы экспортировали более 20,2 млн тонн зерна", - добавил он.

По мнению С.Петренко, Украина до конца МГ сможет экспортировать не более 3 млн тонн зерна, таким образом, Украина в текущем МГ экспортирует около 23 млн тонн зерна.

"Если оценить переходящие запасы зерновых культур по состоянию на 1 июля 2012 года, по нашим оценкам, они могут составить до 11 млн тонн, из них пшеницы - около 7 млн тонн, кукурузы - 2,5 млн тонн, ячменя - 1,2-2 млн тонн", - сказал он.

Указанные объемы переходящих запасов не допустят роста цен на рынке сельхозпродуктов, считает специалист.

Напомним, Украина в 2011 г. собрала 56,7 млн тонн зерна, что на 44,3% больше, чем в 2010 году.

Справка УНИАН. Экспорт зерна из Украины в 2010-2011 маркетинговом году составил 12,037 млн тонн.

В 2009-2010 МГ Украина экспортировала 21 млн тонн зерна, в 2008-2009 МГ – 24,5 млн тонн.

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