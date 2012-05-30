Царев предлагает передавать в аренду землю для товарного сельхозпроизводства без аукционов

Народный депутат Олег Царев (Партия регионов) предлагает передавать в краткосрочную аренду землю для ведения товарного сельскохозяйственного производства без проведения земельных аукционов.

Об этом говорится в законопроекте №10522 «О внесении изменений в раздел Х «Переходные положения» Земельного кодекса Украины (относительно передачи в аренду земельных участков государственной и коммунальной собственности для ведения товарного сельскохозяйственного производства)», внесенном в парламент 23 мая т.г.

Документ предусматривает дополнение раздела Х «Переходные положения» Земельного кодекса Украины пунктом 20, согласно которому до законодательного урегулирования порядка проведения земельных торгов передача в краткосрочную аренду земельных участков, находящихся в государственной или коммунальной собственности, для ведения товарного сельскохозяйственного производства осуществляется без проведения земельных торгов.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, со вступлением в силу закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно содействия строительству» фактически остановлены арендные отношения по земельным участкам для ведения товарного сельскохозяйственного производства, поскольку предоставление в аренду таких земельных участков без проведения земельных торгов стало незаконным, а провести земельные торги невозможно из-за отсутствия установленного законом порядка проведения земельных торгов.

В связи с этим значительное количество земельных участков для ведения товарного сельскохозяйственного производства не используется или используется без правоустанавливающих документов, что приводит к потерям государственного и местных бюджетов.

По состоянию на 1 января т.г. в запасе находится 2,85 млн га пашни, нормативная денежная оценка которых составляет 59,8 млрд грн.

При передаче этих земель в аренду в государственный и местные бюджеты может быть привлечено около 180 млн грн в год.