«Урегулированное» молоко – к каше из "китайской" гречки

Молочная отрасль Украины оказалась меж двух огней – и свои "бьют", и от чужих одни только преграды. Еще свежи в памяти пертурбации с дотациями на выращивание КРС, которые должны были улучшить состояние отрасли, кардинально изменить систему поддержки производителей и тому подобное. Но ни одно начинание так и не было доведено до логического завершения. А к тому же уже несколько месяцев на молоко влияет внешний негатив – ограничение поставок сыров в РФ. Результат прогнозируемый – производство уменьшается, цены растут. Попытки властей оперативно, разовыми мерами решить запутанные глобальные проблемы никаких ассоциаций, кроме ироничного воспоминания об "улучшении уже сегодня", не вызывают. Примерно такие мысли приходят в голову, когда анализируешь предложение включить молоко в объекты государственного ценового регулирования.

Верховная Рада Украины 22 мая приняла в первом чтении проект Закона «О внесении изменений в статью 3 Закона Украины “О государственной поддержке сельского хозяйства Украины” относительно регулирования закупочных цен на молоко» (№ 10456). Законопроект предлагает включить молоко в перечень объектов государственного ценового регулирования; установить, что предприятия оптовой и розничной торговли, а также перерабатывающие предприятия проводят расчеты с поставщиками объектов государственного ценового регулирования в срок не более 7 банковских дней со дня получения продукции.

За 2011 год потребление молока одним человеком в Украине составило 204 кг. Рациональная норма здорового питания – 380 кг молока.

Такое нововведение, по мнению инициаторов, поддержит селян и вместе с тем обеспечит украинцам доступные цены на необходимый продукт, независимо от уровня их доходов. Эксперты не так оптимистичны. По их оценкам, госрегулирование негативно скажется на отрасли и приведет к сокращению производства молока, а также к росту цен на него.

Молоко «як воно є»

Молочной отрасли Украины не привыкать к проблемам: постоянное сокращение поголовья скота, низкие закупочные цены. В этом году «помогли» еще и соседи. После запрета экспорта сыров в РФ предприятия, которые ориентировались на этот рынок, уменьшили объемы закупки молока, что наряду с сезонным увеличением предложения, а следовательно, уменьшением цен, негативно повлияло на отрасль.

По данным экспертов Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ), для сельхозпредприятий средняя по стране цена в апреле 2012 года была 3 грн/кг по сравнению с 3,5 грн/кг в феврале, для хозяйств населения - 1,8 грн/л против 2,5 грн/л. Для многих игроков рынка производство молока стало убыточным, поскольку себестоимость варьирует в диапазоне 2,3-2,5 грн/кг, отмечают эксперты.

Кроме запрета экспорта, весомой причиной снижения цен на сырое молоко является высокая сезонность производства в Украине. Существенный рост производства молока приходится на апрель-август, соответственно, в этот период цены на рынке ежегодно снижаются. Снижение цен – общеевропейская тенденция, однако по сравнению с другими странами в Украине сезонность производства крайне избыточна, что является причиной экстремальных ценовых показателей сырого молока, объясняют в УКАБ.

Госрегулирование цен на молоко: что не так?

Депутаты – инициаторы упомянутого законопроекта во главе с председателем Комитета ВРУ по вопросам аграрной политики и земельных отношений Григорием Калетником решили преодолеть, по их же определению, «негативные тенденции функционирования и развития молочного скотоводства» и «обеспечить формирование продовольственной безопасности путем ценового равновесия между спросом и предложением на внутреннем рынке молока и обеспечить социальную защиту населения от колебаний цен на молочные продукты».

За период с 1990 по 2010 год численность коров в Украине уменьшилась с 8,4 до 2,6 млн голов (в 3,2 раза), а производство молока упало с 24,5 до 11,1 млн. тонн (в 2,2 раза). В 2011 г. численность коров уменьшилась на 50 тыс. голов (с 2631,2 до 2582,2 тыс. голов), а общее производство молока уменьшилось на 163,7 тыс. тонн (с 11,2 до 11,1 млн тонн). За І кв. 2012 г. против соответствующего периода прошлого года во всех категориях хозяйств численность поголовья коров уменьшилась еще на 34,9 тыс. голов (с 2648,3 до 2613,4 тыс. голов).

Но эксперты утверждают, что вместо того чтобы решить ряд неотложных проблем, законодатели планируют, наоборот, приумножить их. По словам президента УКАБ Алекса Лисситсы, упомянутый законопроект предлагает, чтобы переработчики рассчитывались с производителями за молоко на протяжении 7 дней с момента его поставки на предприятие. Переработчики, согласно документу, также должны получать оплату от розницы за молоко в течение 7 дней с момента его поставки, но это касается только молока жидкого обработанного, которое занимает лишь 8% в структуре промышленной переработки молока. Таким образом, производитель вынужден будет оплатить всю купленную продукцию на протяжении семи дней, но за твердые сыры, например, получит оплату от розницы через 3-4 месяца. «Очевидно, что эту разницу им (переработчикам – ред.) нужно будет каким-то образом заполнять за счет оборотных средств кредитных учреждений. Зная, какая у нас сегодня ситуация на рынке финансирования, особенно это касается финансирования сельского хозяйства, очевидно, что перерабатывающие хозяйства просто не выдержат этого давления. И они или обанкротятся, или им нужно будет перейти на более-менее теневые расчеты за эту продукцию, при которых не будет учитываться эта норма законопроекта, что приведет к последующему снижению закупочных цен на молоко в Украине и повышению импортной составляющей на нашем рынке», - считает А.Лисситса.

Он отметил, что если такая норма вводится, то она должна касаться всех звеньев цепочки, в частности розницы.

Представитель молочного комитета Европейской Бизнес Ассоциации Ренато Рушчик отметил, что принятие данного законопроекта приведет к снижению производства, поскольку у переработчиков не будут достаточно оборотных средств для того, чтобы покупать все необходимое молоко, и в этом случае для производителей закупочные цены опять будут снижаться. «...если будет такое положение, что и нашим партнерам – розничной торговле – нужно будет оплачивать на протяжении 7 дней, то они будут поднимать цены для того, чтобы как-то компенсировать это. Таким образом, реализуется на рынке наихудший, пессимистичный сценарий», - заявил Р.Рушчик.

По его мнению, «лучше, чтобы данного закона не было, но если он принимается, то должен включать все составляющие, к которым будет одинаковое отношение», - подчеркнул представитель Европейской Бизнес Ассоциации.

В свою очередь исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко отметила, что «вымывание оборотных средств молокоперерабатывающих компаний повлечет крайне негативную цепную реакцию, вырастет себестоимость готовой продукции на полках магазинов, от чего пострадают потребители, а молокопереработчики, соответственно, будут вынуждены приостановить инвестиции в расширение и модернизацию производственных мощностей, в повышение качества продукции, что навредит развитию всего молочного сектора Украины».

Поэтому профильные организации планируют обратиться в Верховную Раду, к председателю ВР и в Комитет по вопросам аграрной политики и продовольствия с просьбой или отклонить этот законопроект во втором чтении, или внести необходимые изменения, чтобы вся цепочка рассчитывалась на протяжении одного и того же периода. «Мы уже подготовили обращения, и сегодня-завтра они будут направлены в Верховную Раду. В первую очередь мы настаиваем на том, чтобы отменили, а в случае, если не будет возможности отменить, то чтобы приняли на всю цепочку одинаковый период времени», - сказал он.

Посмотрим, прислушаются ли законодатели к мнению экспертов еще на этапе рассмотрения документа. К сожалению, пока возникают ассоциации с прошлогодней "гречневой эпопеей", когда внесение гречки в объекты ценового регулирования повлекло за собой сумасшедший рост цен на нее в три-четыре раза и временно привело к полному исчезновению крупы с полок магазинов. Искусственный дефицит и ажиотаж побуждал к таким "нетрадиционным" мерам, как срочная закупка еще одного "товара китайского производства" – гречки. Тогда в конечном итоге проиграло и государство, и общество. Вопрос, кто выиграл, – риторический. Так же, как и вопрос, кто и зачем пытается "варить кашу" из китайской гречки", только теперь уже – на "государственном молоке"...

Ярина Сало (УНИАН)