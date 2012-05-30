Аграрный фонд перечислил 7,1 млн грн молокоперерабатывающим предприятиям

Аграрный фонд оплатил часть биржевых контрактов на общую сумму 7,1 млн грн, выполняя условия Меморандума с ведущими молокоперерабатывающими предприятиями. Об этом говорится в сообщении Аграрного фонда.

Средства перечислены трем молокоперерабатывающим предприятиям.

Напомним, что Аграрный фонд Украины и украинские молокоперерабатывающие предприятия 23 апреля подписали меморандум о стабилизации закупочных цен на молоко населения, согласно которому Аграрный фонд закупит у перерабатывающих предприятий сухое молоко и сливочное масло в государственный интервенционный фонд на 510 млн грн.

Аграрный фонд 4 мая начал закупки сухого молока и сливочного масла.