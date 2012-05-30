Аграрный фонд перечислил 7,1 млн грн молокоперерабатывающим предприятиям
19:29, 30 мая 2012Агро
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Аграрный фонд оплатил часть биржевых контрактов на общую сумму 7,1 млн грн, выполняя условия Меморандума с ведущими молокоперерабатывающими предприятиями. Об этом говорится в сообщении Аграрного фонда.
Средства перечислены трем молокоперерабатывающим предприятиям.
Напомним, что Аграрный фонд Украины и украинские молокоперерабатывающие предприятия 23 апреля подписали меморандум о стабилизации закупочных цен на молоко населения, согласно которому Аграрный фонд закупит у перерабатывающих предприятий сухое молоко и сливочное масло в государственный интервенционный фонд на 510 млн грн.
Аграрный фонд 4 мая начал закупки сухого молока и сливочного масла.
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